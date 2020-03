Kaisersbach Letzte Chance für Bürgermeisterin Katja Müller

Delegieren können

Bernd Basler hat eher den Einruck, dass die Bürgermeisterin gerne manches besser machen würde, wenn sie könnte. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang, und das hat auch die Bürgermeisterin schon in früheren Gesprächen eingeräumt, sei, die Aufgaben zu delegieren. Mit der neu geschaffenen Stelle des Hauptamtsleiters hat sich der Gemeinderat einen großen Wandel erhofft, der im gewünschten Umfang aber leider bisher nicht eingetreten ist. Auch der mehrfache Wechsel in der Leitung der Finanzverwaltung hat die Sache nicht einfacher gemacht. Katja Müller steht somit einem jungen Team vor, das seine Reibungspunkte in der Einarbeitungszeit hat, aber auch Chancen, vorwärtszukommen, mit sich bringt.

Seit zwei Jahren hat sich nach dem Wasserschaden beim Thema Schulhaus Ebni nicht viel getan. Abreißen, sanieren und in welchem Aufwand? Wie sieht die künftige Nutzung aus? Gibt es Zuschüsse? Soll ein Teil der dann sanierten Räume in einen noch zu gründenden Verein Dorfgemeinschaft übergeben werden? Viele Fragen, aber bislang keine schlüssigen Antworten. Der Gemeinderat hat deshalb beantragt, das Thema bei der nächsten Sitzung auf die Tagesordung zu setzen.

Neubaugebiet verzögert sich

Bei der baulichen Entwicklung an der Welzheimer Straße, sprich Neubaugebiet, geht es nur sehr langsam voran. Der Auftrag fürs Lärmschutzgutachen blieb unnötig lange liegen und auch beim Grunderwerb haben Gemeinderäte der Bürgermeisterin geholfen. „Sie musste nur die Notarstermine ausmachen, aber das hat ein Jahr lang gedauert.“ Außerdem ist wohl eine Umplanung nötig, damit die Wohnbebauung aus Lärmschutzgründen weiter von der Straße abrücken kann.

Breitbandausbau und Erweiterung Schwabenpark sind die nächsten heißen Eisen. „Frau Müller hat viel Zeit investiert, um das Telefon- und Internetthema im Sandland voranzubringen“, sagt Bernd Basler. Und auch Hans-Dieter Schwenger gibt bei diesem Thema der Bürgermeisterin Rückendeckung: „Sie kann nix dafür, dass das Telefon nicht funktioniert.“ Auch bei den Menschen im Ort sei die Bürgermeisterin überwiegend beliebt. „Es gibt Themen, die ihr liegen, die werden tipptopp erledigt zum Beispiel beim Kindergartenbetrieb“, ergänzt Birgitta Braun-Calka. Was nicht gehe, sei die Außendarstellung der Gemeinde und die Tatsache, dass Bürger oft vertröstet und manchmal auch angelogen werden. „Wir wollen Frau Müller nicht anschwärzen, sondern ihr helfen und sie unterstützen“, beschreibt die Gemeinderätin die Linie des Gremiums in den letzten Monaten. „Es geht nicht darum, menschlich jemanden in die Pfanne zu hauen.“

Doch in den letzten Jahren seien halt viele Dinge aufgelaufen und manches liegengeblieben, das könne nun auf einen Schlag auch nicht abgearbeitet werden. Deshalb ist dem Gremium erstmals öffentlich vor dem letzten Dorffest der Kragen geplatzt und wurde der Unmut in der Sitzung formuliert. Hans-Dieter Schwenger bekam darauf beim Fest zu hören: „So geht man nicht mit einer Bürgermeisterin um.“ Hoch angerechnet wurde ihr, dass sie trotz der heftigen Kritik das Dorffest mit großer Präsenz durchgezogen hat.

Letzter Pfeil im Köcher

Die Klausurtagung Ende März steht für einen Neuanfang und die Gesprächspartner machen kein Geheimnis daraus, dass sie diesen Neustart als letzte Chance ansehen. „Die Klausurtagung ist der letzte Pfeil im Köcher“, formuliert Bernd Basler. Und: „Wir sind im Gemeinderat ein gutes Team, aber so langsam an der Grenze der Belastbarkeit angelangt“, sind sich Bernd Basler und Braun-Calka einig.

Braun-Calka ergänzt aus ihrer ganz persönlichen Sicht dazu: „Nach der Klausurtagung werde ich mein Engagement zurücknehmen, um zu sehen, ob sich Frau Müller ändert und dann die Aufgaben schneller bewältigt werden.“ Das, was die Gemeinderäte der Gemeinde Kaisersbach in den vergangenen Jahren für die Welzheimer-Wald-Kommune geleistet haben, geht weit über das „normale“ Ehrenamt hinaus.