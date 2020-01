Kaisersbach Nachfolger für Kaisersbacher Hausarzt gefunden

Ich werde selbst vor Ort sein und habe aber auch noch jemanden angestellt. Es ist eine junge Kollegin, die derzeit als Internistin im Krankenhaus Winnenden arbeitet. Ich denke, das passt sehr gut.

Werden Sie automatisch alle Patienten übernehmen? Und werden Sie zusätzliche aufnehmen?

Wir werden versuchen, alle Patienten zu übernehmen. Neue werden wir sicher anfangs nicht aufnehmen können.

Wird es Änderungen geben für die Patienten von Dr. Seyfert? Planen Sie einen Umbau oder Sanierungen?

Wie gesagt, es handelt sich um eine Zweigpraxis. Wir werden Sprechstunden anbieten, aber nicht in vollem Umfang wie bisher. Das mag für manchen Patienten erst einmal eine Enttäuschung sein. Jedoch ist es sicher besser als die Schließung der Praxis. Die Patienten können natürlich in dringenden Fällen auch in die Welzheimer Praxis kommen. Das System wird vernetzt, so dass wahlweise beide Praxen aufgesucht werden können. Sanierungen oder Umbauten scheinen derzeit nicht notwendig. Die Kaisersbacher Praxis befindet sich in einem sehr guten Zustand. Das Computersystem müssen wir allerdings komplett ersetzen.

Es gibt Gerüchte, dass Sie Ihre Praxis in Welzheim aufgeben werden. Stimmt das?

Das ist völlig abwegig. Die Welzheimer Praxis läuft hervorragend und wir haben viel investiert. Welzheim bleibt auf jeden Fall die Hauptpraxis. Nur deshalb kam Kaisersbach infrage, aufgrund der Nähe.

Dürfen wir fragen, wie alt Sie sind? Sprich: Wie lange werden Sie die Praxis in Kaiserbach voraussichtlich übernehmen?

Ich bin noch jung genug, so dass es daran sicher so schnell nicht scheitern wird.

Wie bewerten Sie generell die Lage der Hausärzte? Und halten Sie die Abdeckung auf dem Land für ausreichend? Hat das Hausarzt-Modell Ihrer Ansicht nach noch eine Zukunft?

Diese beiden Fragen beantworte ich am besten zusammen. Die Hausarztverträge in Baden-Württemberg sind ein, in Deutschland, einmaliges Erfolgsmodell. Durch sie hat sich die Lage der Hausärzte im „Ländle“ in den letzten zehn Jahren wesentlich verbessert. Ohne die Hausarztverträge sähe es viel schlimmer aus. Nur deshalb gibt es bei uns noch Nachwuchs an Hausärzten. Deshalb möchte ich auch dringend alle Patienten bitten: Schreiben Sie sich ins Hausarzt-Modell ein. Selbst wenn Sie denken, dass es Ihnen erst mal wenig bringt. Sie sichern dadurch das Fortbestehen der hausärztlichen Versorgung, vor allem im ländlichen Raum. Ich hoffe sehr, Herr Jens Spahn (Anm. d. Red.: Bundesminister für Gesundheit) zerstört es nicht. Es gibt nämlich in Berlin Hinweise, das Hausarzt-Modell abzuschaffen.

Gibt es neue Angebote, auf die sich die Patienten einstellen können?

Ein paar Dinge wohl schon. Wir bieten ein relativ breites Spektrum an apparativen Untersuchungen an. Neu ist vermutlich Ultraschall, Untersuchung auf nächtliche Atemaussetzer, Langzeit-EKG, Knöchel-Arm-Index und andere Dinge – teilweise allerdings nur in Welzheim.