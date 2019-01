Kaisersbach Neue Attraktion für den Schwaben Park

Noch lässt sich schwer erkennen, wie das neue Fahrgeschäft aussehen soll. Auch dem Pressesprecher Marcel Bender sind keine genauen Details zu entlocken. Er verrät lediglich, dass es sich um eine Bootsfahrt handelt, bei der sich die Besucher auf ein Spektakel aus Feuer, Wasser und Licht freuen dürfen.

Teile aus dem Holiday Park übernommen

Am Mittwochmorgen waren die Arbeiten an der Fahrrinne aus Beton in vollem Gange, die Decke und die Wände der Halle wurden bereits schwarz gestrichen. Der Park stemmt die Bauarbeiten allein. Insgesamt zehn Techniker sind derzeit mit der neuen Attraktion, die eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern einnehmen wird, befasst. Teile der Themenfahrt, wie die Boote und die Technik hat der schwäbische Freizeitpark vom Holiday Park, in dem 2017 die Tabaluga-Themenfahrt abgebaut wurde, übernommen. Aus den bestehenden Elementen wird der Schwaben Park nun seine eigene Geschichte machen.

Vom Schwäbischen Wald inspiriert

Während der Fahrt wird Musik zu hören sein, die eigens für dafür komponiert wird. Für den Namen der neuen Attraktion hat man sich vom Schwäbischen Wald, der für seine Mühlen bekannt ist, inspirieren lassen. Laut Bender sei es immer wichtig, die "Orts- und Regionverbundenheit in den Park zu integrieren". Die Wasserelfe Azura liebt das Tanzen und tobt sich nachts auf dem Mühlbach aus. Ein Trailer auf YouTube soll die Besucher neugierig machen:



Die Strecke wird circa 100 Meter lang sein. Die Dauer einer Bootsfahrt ist noch nicht festgelegt. Ebenso wie die Gestaltung des Wartebereichs. Fest steht, dass die Fahrgäste dort auf die Fahrt eingestimmt werden sollen. Die Fassade der Halle wird Fachwerkhäuser und ein Wasserrad zeigen.

Marcel Bender schätzt, dass der TÜV die Bahn ohne Altersbegrenzung freigeben wird. Da es sich um eine langsame Themenfahrt handelt, geht der Pressesprecher davon aus, dass Kinder bis sechs oder acht Jahre jedoch nur in Begleitung eines Erwachsenen in ein Boot steigen dürfen. Die genauen Altersbegrenzungen legt der TÜV bei der Endabnahme fest.

Wasserspielplatz mit 40 Elementen

Zusätzlich zur neuen Indoor-Attraktion wird es in der kommenden Park-Saison auch noch einen Wasserspielplatz mit über 40 Elementen geben. Für die neuen Attraktionen müssen mehrere Fahrgeschäfte auf den Platz der bisherigen Showmanege ziehen. Deshalb kann der Park künftig keine Shows mehr anbieten. Zwar fiel die Entscheidung, die Shows wegfallen zu lassen, nicht leicht, doch "wir brauchen Platz um uns zu erweiteren und zu erneuern", erklärt Bender. In Planung ist aber auch, die Fläche des Parks zu vergrößern, um weitere Attraktionen bauen zu können.

"Wilde Hilde" erstmal noch im Testbetrieb

Was aus dem Halloween-Event "Kinder-Geisterstadt" wird, das laut Bender extrem gut angenommen wurde, ist noch offen. Offen ist auch noch der genaue Öffnungstermin für die Achterbahn "Wilde Hilde". Sicher ist, dass sie sich zum Anfang der neuen Saison noch im Testbetrieb befinden wird. Bender schätzt mit einer offiziellen Eröffnung im Mai.