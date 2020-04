Kaisersbach/Welzheim Eröffnung verschoben: Schwaben Park-Chef sorgt sich

Es drohen hohe Verluste

Dass er den Park nicht zu Saisonbeginn am 4. April öffnen kann, war ihm bald nach Beginn der Krise klar, und „im Frühjahr“, sagt er, „ist sowieso noch nicht so viel los wie im Sommer“. Allerdings ist es für ihn unmöglich, die etwa 35 Kräfte, die er normalerweise ab dem Frühjahr beschäftigt, jetzt einzustellen. Etwa genauso viele feste Angestellte beschäftigt er aber weiter. Wie es weitergeht, wenn monatelang nichts mehr läuft und niemand mehr kommen darf?

Er zuckt hörbar die Achseln und rechnet aus, dass er in zwei bis drei Monaten ohne Besucher gut eineinhalb Millionen Euro verlieren könnte. Und er sei beileibe nicht der Einzige, der ohne eine deutliche Entspannung der Lage irgendwann finanziell ins Trudeln gerät. Ähnlich wie ihm ginge es schließlich im Moment allen – seinem Freizeitpark, den anderen großen Parks überall, jedem Geschäft, das jetzt nicht öffnen, und jedem Gastronom, der nicht für seine Gäste kochen darf.

Vor kurzem, erzählt er noch, hat ein Freund ihn angerufen, der in der Versicherungsbranche arbeitet. Gerade mal zwei Mopedversicherungen hat er in den letzten Wochen verkauft und nun Angst um seine Existenz. „So ist das“, meint er. „Wir sitzen alle in einem Boot.“