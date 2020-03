Kaisersbach/Welzheim Wohin steuert der Schwaben Park?

Nicht nur Katja Müller in die Pflicht nehmen, auch den Gemeinderat

Wichtig ist Andreas Trinkle, dass nicht nur Kaisersbachs Bürgermeisterin Katja Müller verantwortlich gemacht werde für die bisherige fehlende Informationspolitik, sondern der komplette Gemeinderat von Kaisersbach sei hier in der Pflicht – „seit Jahren interessiert es aber niemand“, so Mayer – und auch Welzheim dürfe sich der Sache nicht verschließen. Aichstrut gehört zu Welzheim.

Die Bedenken der Anwohner sollen endlich ein Gehör finden, und der Austausch mit den Schwaben-Park-Verantwortlichen muss erfolgen. „Wir wollen nicht, dass der Schwaben Park verschwindet, aber es kann nicht sein, dass wie in den letzten Jahren alles genehmigt wird, ohne die Bürger zu fragen“, so Trinkle. Ein Beispiel: Bei der Begehung zur beschlossenen Erweiterung des Schwaben Parks waren vier Kaisersbacher Gemeinderäte vor Ort, die zufällig gesehen wurden. „Der Gemeinderat kann doch nicht einer Erweiterung zustimmen auf der Grundlage von vier Gemeinderäten, die in einer nichtöffentlichen Begehung vor Ort waren“, fragt sich Andreas Mayer, der seit drei Jahren direkt neben dem Schwaben Park wohnt.

Wie kam es zu der Bürgerinitiative?

„Wir, das sind Bewohner aus Aichstrut, Gmeinweiler, aber auch der weiteren Umgebung. Junge Menschen ebenso wie ältere, langjährig ansässige Familien und neu Hinzugezogene. Uns eint die Sorge um unsere Zukunft als Anwohner des Schwaben Parks. Aber auch die Art und Weise, wie mit der Natur und unserer einmaligen Landschaft – kurz unserer Heimat – umgegangen wird, lehnen wir ab. Niemand von uns stellt den Schwaben Park an sich infrage. Wir stehen auch einer weiteren Entwicklung des Unternehmens nicht grundsätzlich im Wege. Was wir aber ablehnen, sind gigantomanische Bauprojekte, die zusätzliche Menschenmassen anlocken sollen und die weitere Belastungen für die Anwohner nach sich ziehen. Der Schwaben Park befindet sich an der Gemarkungsgrenze zwischen Welzheim und Kaisersbach. Als Bürgerinitiative wollen wir gegenüber den kommunalpolitischen Akteuren mit einer Stimme sprechen und uns nicht gegeneinander ausspielen lassen.“

Was bisher bekannt ist!

„Auf der bislang als provisorischer Parkplatz genutzten Wiese am südlichen Ende der überplanten Fläche will der Schwaben Park eine Indoor-Spielhalle mit Gastronomie errichten. Das Gebäude soll ungefähr 14 Meter hoch, 100 Meter lang und 40 Meter breit werden. Links der Heidenbühlstraße Richtung Gmeinweiler, so der Plan, soll eine Streuobstwiese in einen Parkplatz umgewandelt werden, um einen Teil der verloren gegangenen Pkw-Stellflächen zu ersetzen. Außerdem ist beabsichtigt, den Eingangsbereich nach Westen an die Aichstruter Straße zu verlegen.

Die Einwände

Ungewiss: Die Zukunft von Gmeinweiler und Aichstrut:

„Die zu erwartende Ausweitung der Öffnungszeiten wird den Niedergang unserer Dörfer beschleunigen. Einziger Profiteur dieser Abwärtsspirale ist der Schwaben Park. Er kauft die wertgeminderten Immobilien günstig auf, um sie für zukünftige Erweiterungen zu nutzen. Gmeinweiler und Aichstrut drohen zum Betriebshof des Schwaben Parks zu werden.“

Unverantwortlich: Zerstörung von Natur und Landschaftsbild:

„Durch die geplante Erweiterung werden 4,5 Hektar fruchtbares Land irreversibel zerstört und versiegelt. Da das Gelände bislang als provisorischer Parkplatz diente, benötigt der Schwaben Park neue Stellflächen. Die geplante Indoor-Spielhalle soll eine Höhe von 14 Meter haben und wird damit aus allen Richtungen von weither sichtbar sein. Ein Gebäude von solchem Ausmaß würde den Charakter dieser Landschaft unwiederbringlich zerstören.“

Ohne Vertretung: Rat und Verwaltung ignorieren die Interessen der Anwohner

„Die Gemeinde Kaisersbach und das Landratsamt stellten sich in der Vergangenheit stets auf die Seite des Schwaben Parks. Das Ergebnis: Ein Großteil seiner bisherigen Fläche befindet sich im Landschaftsschutzgebiet – ein wahrscheinlich ziemlich einmaliger Sachverhalt. Die Einwände der Anwohner hingegen wurden regelmäßig unter Verweis auf den bestehenden Bebauungsplan abgewiegelt. Auch jetzt will Bürgermeisterin Müller die Erstellung des neuen Bebauungsplans wohlwollend begleiten. Soll heißen: Der Schwaben Park bestellt und die Gemeinde liefert.“

Ohne Beschränkung: Der Verkehr nimmt von Jahr zu Jahr zu

„Mit steigenden Besucherzahlen schwillt auch der Verkehr immer mehr an. Besonders davon betroffen sind die entlang der Landstraße zwischen Welzheim und Kaisersbach wohnenden Menschen. Durch die Navigationsgeräte hat jedoch auch der Pkw-Verkehr auf den schmalen Straßen durch Dörfer wie Killenhof, Gmeinweiler und Gehren massiv zugenommen. Die Kommunalpolitik könnte durch Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Anliegerfrei-Regelungen die Anwohner schützen. Aber auch diesbezüglich wurde ihnen jede Unterstützung versagt.“

Was fordert die Bürgerinitiative?

„Obwohl es offenbar schon detaillierte Planungen zur Erweiterung des Schwaben Parks gibt, ist davon in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Bürgermeisterin Katja Müller versprach mehrfach öffentlich, die betroffenen Bürger zu einer Informationsveranstaltung einzuladen. Geschehen ist bislang nichts. Offensichtlich versuchen die Kaisersbacher Kommunalverwaltung und der Schwaben Park, auf Zeit zu spielen. Dies können und wollen wir nicht mehr länger akzeptieren.“

Die Fragen der Bürgerinitiative

a) Wir verlangen detaillierte und wahrheitsgemäße Informationen zu den aktuellen und den langfristigen Erweiterungsplänen des Schwaben Parks.

b) Welche Änderungen im Betriebskonzept ergeben sich durch die Erweiterung? Wir gehen davon aus, dass eine Indoor-Spielhalle ganzjährig und auch bis in die Abendstunden hinein geöffnet haben soll.

c) Mit wie vielen zusätzlichen Besuchern rechnet der Schwaben Park?

d) Welche Lärmschutzmaßnahmen sind vorgesehen, damit der Schallpegel für die Anlieger nicht noch weiter ansteigt?

e) Wo werden die Besucher zukünftig parken, wenn der bisherige Parkplatz teilweise überbaut wird?

f) Was geschieht mit dem Oberflächenwasser der Halle, die einen Grundriss von 4000 Quadratmetern haben soll?

g) Welche Ausgleichsmaßnahmen sind geplant und wo sollen sie umgesetzt werden?

Die Forderungen der Bürgerinitiative

1) Wir sind nicht einverstanden mit einer Indoor-Spielhalle in der bisher geplanten Form.

2) Wir lehnen eine Ausweitung der Öffnungszeiten in Richtung Winter- und Nachtbetrieb ab.

3) Wir möchten, dass der dörfliche Charakter der anliegenden Ortschaften erhalten bleibt.

4) Wir fordern eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs im Killenhof, in Gehren und in Gmeinweiler.

5) Wir verlangen, dass angemessene Ausgleichsmaßnahmen ortsnah umgesetzt werden.