Kalajdzic-Transfer fix Der VfB angelt sich seinen Wunschstürmer

Um 17.01 Uhr kam die offizielle Pressemitteilung des VfB. Darin kam auch der junge Angreifer zu Wort: "Der Wechsel zum VfB ist ein großer Schritt in meiner Karriere. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und natürlich meinen Teil dazu beitragen, die Ziele des Vereins zu erreichen."

Sportvorstand Thomas Hitzlsperger ergänzte: "Wir freuen uns sehr, dass sich Sasa trotz zahlreicher Angebote von anderen Vereinen für den VfB entschieden hat. Sasa konnte seine Qualitäten nicht nur in der österreichischen Bundesliga unter Beweis stellen, sondern auch zuletzt bei der U21-Europameisterschaft in Italien."

Kalajdzic fährt am Samstag mit der Mannschaft ins Trainingslager nach St. Gallen. Im Testspiel gegen den FC Zürich (Samstag, 15.30 Uhr) könnte der Mittelstürmer mit serbischen Wurzeln erstmals im VfB-Trikot auflaufen. In der abgelaufenen Saison kam der Zweimetermann in der österreichischen Bundesliga 15 Mal zum Einsatz und erzielte dabei acht Tore. Auch der 1. FC Union Berlin und der 1. FC Köln sollen sich um den U-21-Nationalspieler bemüht haben.