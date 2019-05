Kampf gegen das Insektensterben Korb will Schottergärten verhindern

Früher habe er auf seiner Fahrt an den Chiemsee in Ulm die A8 verlassen müssen, berichtete Jürgen Klotz (SPD), „um Insekten von der Scheibe zu kratzen“. Heute könne man ohne Zwischenstopp bei freier Sicht bis Salzburg fahren. Und wenn er als Kind auf einer Wiese im Garten gesessen sei, so Klotz, hätten ihn die vielen verschiedenen Ameisenarten „verzwiebelt“. Die Gefahr bestehe heute nicht mehr. Zwei unschöne Erinnerungen, mit denen der SPD-Mann allerdings auf ein viel größeres Übel hinleitete: das Insektensterben.

Diesem Phänomen will Korb verstärkt entgegentreten, wie der Gemeinderat in jüngster Sitzung bei einer Enthaltung beschlossen hat. Konkret schlossen sich die Bürgervertreter dabei dem SPD-Antrag an, Schottergärten zukünftig zu verhindern, eine „Kampagne für insektenfreundliche Begrünung“ in Wohngebieten zu organisieren und auf Flächen, die von der Gemeinde bewirtschaftet werden, vollständig auf die Verwendung von Glyphosat zu verzichten.

Heißdampf statt Glyphosat