Kampf gegen SARS-CoV-2 Corona-Schnelltest aus Waiblingen

Die Frage, ob Bosch Healthcare in Waiblingen eine Zukunft hat, beantwortet Pressesprecher Berroth mit einem Ja: „Wir werden kurzfristig noch am Standort Wa2 in den Räumen von Syntegon bleiben.“ Allerdings steht wohl ein Umzug in den zweiten Bosch-Standort in Waiblingen an: „Im Moment wird im zweiten Werk in Waiblingen, dem Kunststoffwerk, das Hochhaus umgebaut.“

Bosch Healthcare versteht sich ausdrücklich nicht nur als ein Hersteller von medizintechnischen Apparaturen wie den Vivalytic VRI Test, der verlässliche Testergebnisse in unter 2,5 Stunden ermöglicht, oder den „Vivatmo me“, ein weltweit erstes Atemgasmessgerät für Asthmatiker. Healthcare hat beispielsweise die App „Vivatar“ fürs Smartphone entwickelt, die sich als digitaler Schutzengel versteht: „Mit mir als App können dich Freunde oder Familienmitglieder virtuell überall hinbegleiten – etwa nachts, wenn du alleine auf dem Heimweg bist und ein mulmiges Gefühl hast.“

Die Geräte seien bereits CE-zertifiziert

Die Fertigung des Corona-Schnelltests soll so schnell wie möglich anlaufen, sagt Pressesprecher Berroth. Die Geräte seien bereits CE-zertifiziert und können bei den Vertriebspartnern bestellt werden. Zu den geplanten Produktionszahlen könne das Unternehmer aber aktuell noch keine Aussage treffen. Aus der Sicht von Bosch Healthcare bietet das Gerät die Chance, auch in Deutschland in Kürze deutlich mehr Tests durchzuführen. „Der Test wird ab April in Deutschland verfügbar sein. Danach folgen weitere Länder in Europa und weitere Länder außerhalb Europas.“

Mit dem in nur sechs Wochen entwickelten Schnelltest lasse sich bei Patienten eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in unter zweieinhalb Stunden – von der Entnahme der Probe bis zum Ergebnis – feststellen. Weiterer Vorteil des Schnelltests: Der Test kann direkt am Ort der klinischen Behandlung durchgeführt werden. Transportwege, die wertvolle Zeit kosten, entfallen. Patienten erhalten schnell Gewissheit über ihren Gesundheitszustand. Infizierte Personen könnten umgehend identifiziert und isoliert werden. Bei den aktuell eingesetzten Tests müssen Patienten in der Regel mit Wartezeiten von ein bis zwei Tagen rechnen.

Die Differenzialdiagnostik erspart den Ärzten Zeit für weitere Tests

Der Schnelltest ist Bosch zufolge einer der weltweit ersten vollautomatisierten, molekulardiagnostischen Tests, der direkt von allen medizinischen Einrichtungen genutzt werden kann. Zudem können mit derselben Probe neben COVID-19 gleichzeitig weitere neun Atemwegserkrankungen wie Influenza A und B untersucht werden. „Die Besonderheit des Bosch-Tests ist: Durch die Differenzialdiagnostik ersparen sich die Ärzte zusätzlich die Zeit für weitere Tests, erhalten rasch eine fundierte Diagnose und können daraus schneller eine geeignete Therapie einleiten“, sagt Marc Meier, Geschäftsführer der Bosch Healthcare Solutions GmbH.

In diversen Labortests mit SARS-CoV-2 lieferte der Bosch-Test eigenen Angaben zufolge Ergebnisse mit einer Genauigkeit von über 95 Prozent. Der Schnelltest erfülle die Qualitätsstandards der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Probe wird mittels Abstrichtupfer aus Nase oder Rachen eines Patienten entnommen. Anschließend wird die Kartusche, die bereits sämtliche für den Test erforderliche Reagenzien enthält, für die Analyse in das Vivalytic-Gerät eingeführt.

Die Handhabung des Vivalytic-Analysegeräts sei so anwenderfreundlich gestaltet, dass auch nicht speziell geschultes Medizinpersonal die Testauswertung zuverlässig durchführen kann. Mit einem Vivalytic-Analysegerät von Bosch können bis zu zehn Tests innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden. Schon mit 100 Geräten ließen sich also am Tag bis zu 1000 Tests auswerten. Aufgrund der dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 sind die Labore bereits mehr als ausgelastet. Hier schaffe Bosch mit Vivalytic weitere Testkapazitäten.