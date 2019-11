Kampfkandidatur in Radolfzell Kernener Ex-Bürgermeister Altenberger geht ins Risiko

Altenberger hat nach der Abwahl seine „Fühler ausgestreckt“

Nun will Altenberger Laule ablösen – auf Staabs Bitten hin? Im Gespräch mit unserer Zeitung verneint Altenberger diese Frage energisch: „Ich kann Ihnen versichern, dass das nicht so war.“ Nach der Wahlniederlage in Kernen habe er „seine Fühler ausgestreckt“ und schließlich „aus eigenem Antrieb“ den Kontakt nach Radolfzell aufgenommen. Dort läuft die Amtszeit der Sozialbürgermeisterin turnusgemäß aus. Der Posten wird in geheimer Wahl vom Gemeinderat besetzt, ihn muss Altenberger überzeugen, Oberbürgermeister Staab hat nur eine von 27 Stimmen. Gewählt wird am kommenden Dienstagabend.

Wie Altenbergers Chancen stehen, ist schwer zu sagen. Er hat einige Gespräche mit den Kommunalpolitikern am Bodensee geführt, ehe er sich dafür entschieden hat, die Kandidatur durchzuziehen. Bei seinem Vorstellungsgespräch hinter verschlossenen Türen punktete er mit seiner Erfahrung als erfolgreicher Rathauschef, der viele große Projekte finanziert und umgesetzt hat und sich bestens auskennt mit wichtigen Themen wie Kinderbetreuung.

Reizvoll: 2021 stehen in Radolfzell die Heimattage an – hier könnte Altenberger seine Remstal-Gartenschau-Erfahrung einbringen: „Da haben wir in Kernen unglaublich viel bewegt“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Familie würde mitkommen an den Bodensee

Wäre ein Job in der freien Wirtschaft nichts für ihn? Ach, er sei einfach „ein Kommunaler“, sagt der Diplom-Verwaltungswirt. „Mein Ziel ist es, eine Aufgabe zu finden, die mir so viel Spaß macht wie in Kernen.“ Die Chance böte sich in Radolfzell. Dabei ins zweite Glied zu rücken, sei für ihn kein Problem.

Altenberger kennt den 31 000-Seelen-Kurort, früher wohnte hier Verwandschaft. Die Umgebung ist reizvoll. Die Familie – seine Frau und die beiden Kinder, die in Kernen aufgewachsen sind – würden ihn an den Bodensee begleiten. Das Risiko, die zweite Niederlage innerhalb kürzester Zeit einstecken, geht Altenberger ein. Im Südkurier, der über Radolfzell berichtet, wird er mit einer einfachen Wahrheit zitiert: „Wahl ist Wahl.“