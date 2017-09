Ottawa - Nach Mexiko hat mit Kanada ein weiterer Partner der USA im nordamerikanischen Handelsbündnis Nafta der Regierung in Washington Hilfe für die Opfer von Hurrikan "Harvey" zugesagt. Nach Angaben des Weißen Hauses bot Kanadas Premierminister Justin Trudeau am Donnerstag in einem Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump die Unterstützung seines Landes an. Trump sei "tief gerührt gewesen" von der Geste, sagte Heimatschutzberater Tom Bossert dazu. "Wir würdigen die nachbarliche Geste" der Kanadier, zitierte Bossert den Präsidenten. Trump hatte das Nafta-Abkommen schon während seines Wahlkampfes heftig kritisiert und Neuverhandlungen angekündigt.