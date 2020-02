Kanada NBA: Klebers Mavericks belohnen sich für Comeback nicht

Im Duell in der nordamerikanischen Profiliga NBA lag Dallas zwischenzeitlich mit 23 Punkten in Rückstand. Die Gastgeber kämpften sich im Schlussabschnitt zwar zurück, zum Sieg reichte es aber nicht mehr.

Für die Mavericks war es die 22. Niederlage im 54. Saisonspiel. In der Western Conference liegen sie auf dem siebten Platz und haben weiter Chancen auf den Einzug in die Playoffs. Kleber kam bei der dritten Niederlage in den vergangenen vier Spielen auf 23 Einsatzminuten, fünf Punkte und zwei Rebounds.