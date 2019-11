Kanalsanierung in Bittenfeld Umleitungen führen quer durch den ganzen Ort

Los gingen die Arbeiten Anfang Oktober. An der Kreuzung Bachstraße/Römerstraße haben die Bauarbeiter wirr verlegte Kabel vorgefunden. Das machte den Aushub der Erde schwer, erklärt Michael Seeger, der Leiter des städtischen Fachbereichs Infrastruktur, vor Ort. Weil die Arbeiter behutsam vorgegangen seien, um keine Leitungen zu beschädigen, habe sich der Zeitplan um eine Woche verschoben. Diese Verzögerung sei aber zu verkraften, sagt Hubert Müller von der Stadtentwässerung.

Er erklärt: Eine Bauuntersuchung habe ergeben, dass die Abwasserkanäle marode sind. Weil die Straße für die Erneuerung von 120 Metern Leitungen ohnehin aufgerissen werden muss, sei der Ausbau der Straße mitgeplant worden.

Ein Teil der Leitungen für Gas, Strom und Wasser ist bereits ausgetauscht. Momentan arbeiten sich die Bauarbeiter zur Straße Am Horgenbach vor. An diesem Freitag kappen die Arbeiter die Brunnen- und Trinkwasserleitung. Zu Ausfällen der Wasserversorgung in den umliegenden Haushalten soll es dadurch allerdings nicht kommen. Damit die Wasserversorgung gewährleistet ist, werde eine Ersatzleitung an der Oberfläche verlegt, sagt Seeger.