Kappelbergtunnel Betrunken gegen die Tunnelwand

Fellbach.

Eine betrunkene 31-Jährige hat am Sonntagmorgen im Kappelbergtunnel die Kontrolle über ihren Nissan verloren und ist anschließend gegen die Tunnelwand geprallt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr die Frau gegen 7.30 Uhr die B 14 in Richtung Waiblingen, als sie den Unfall verursachte.