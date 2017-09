Karlsbad.

Vermutlich auf der Suche nach besserem WLAN ist ein Teenager aus dem Fenster gestürzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 17-Jährige nach ersten Erkenntnissen am Montagabend mit seinem Handy in einer Asylbewerberunterkunft in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) am offenen Fenster gesessen, um besseres WLAN zu haben. Dabei lehnte er sich offenbar zu weit hinaus und fiel aus dem ersten Obergeschoss. Der Jugendliche wurde schwer verletzt.