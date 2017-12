Karlsruhe Bundeskartellamt: Keine Bedenken gegen EnBW-Aufstockung

Karlsruhe.

Das Bundeskartellamt hat die Aufstockung der Beteiligung des Stromkonzern EnBW am Mannheimer Energieunternehmen MVV freigegeben. Deutschlands drittgrößter Stromkonzern EnBW hatte im März angekündigt, seinen Anteil an MVV von jetzt 22,48 auf 28,76 Prozent auszubauen. "Im Bereich der Energieversorgung erreichen die beiden Unternehmen in keinem der betroffenen Märkte eine bedenkliche Position", teilte Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt am Donnerstag mit. Die MVV-Anteile stammen von der zur französischen Engie SA gehörenden Engie Deutschland AG.