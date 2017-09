Karlsruhe Bundeskartellamt prüft EnBW-Aufstockung an MVV

Das "Handelsblatt" berichtete, MVV habe in einem Schreiben an das Bundeskartellamt geschrieben, EnBW überschreite nicht nur formal die 25-Prozent-Anteilsschwelle, sondern erweitere auch materiell die Einflussmöglichkeiten auf die strategische und operative Geschäftstätigkeit von MVV erheblich.

Deutschlands drittgrößter Stromkonzern EnBW hatte im März angekündigt, seinen Anteil am Mannheimer Energieunternehmen MVV ausbauen zu wollen - von jetzt 22,48 auf 28,76 Prozent. Das nahezu vollständig in öffentlicher Hand befindliche Karlsruher Unternehmen hatte betont: "Es handelt sich um eine rein finanzielle Beteiligung." Die Karlsruher hätten damit aber eine Sperrminorität und so ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen. Das will die MVV offenbar verhindern. Offiziell hieß am Mittwoch von MVV dazu nur: "Unsere bisherige Unternehmensstruktur hat sich für unsere unternehmerische Entwicklung und für unsere Rolle in der Energiewende bewährt."