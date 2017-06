Karlsruhe Bundespräsident: Für unabhängige Justiz in Europa einsetzen

Karlsruhe.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts der aktuellen Beschränkungen der Justiz in einigen EU-Staaten "tiefe Besorgnis" geäußert. "Es entspricht nicht unserer westlichen Werteentwicklung und Rechtskultur, wenn die Sicherungen des freiheitlichen Rechtsstaats durch eine falsche Betonung demokratischer Mehrheitsverhältnisse beseitigt werden sollen", sagte Steinmeier am Mittwoch am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bei seinem Antrittsbesuch. Die Richter bat er, in ihrem Einsatz für eine Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz in Europa nicht nachzulassen, und sagte Beistand zu. "Sie können sich sicher sein: Den Bundespräsidenten haben Sie bei diesen Bemühungen an Ihrer Seite."