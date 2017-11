Karlsruhe Erdmännchen genießt Liegestuhlfeeling im herbstlichen Zoo

Karlsruhe.

In einer außergewöhnlichen Wohngemeinschaft von Erdmännchen und Fennek im Karlsruher Zoo herrscht auch im Herbst noch Sommerstimmung. Die zwölf Jahre alte Erdmännchendame "Frau Erdfrau" mache es sich sogar täglich in einem winzigen Liegestuhl unter einer Wärmelampe bequem, sagte Zoosprecher Timo Deible am Freitag.