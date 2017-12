Karlsruhe Experten skeptisch nach Reform des Stalking-Paragrafen

Karlsruhe.

Die Reform des Paragrafen 238 zur leichteren Bestrafung von Stalkern und zum besserem Schutz der Opfer wird von Experten zwar begrüßt, die Anwendung aber noch skeptisch gesehen. Neu an dem Gesetz ist, dass schon das Handeln des Stalkers an sich strafbar sein kann - unabhängig davon, ob das Opfer deswegen sein Leben ändern muss oder nicht. Die Tatbestände, die Stalking strafbar machen, seien aber weiterhin nicht klar genug formuliert, sagte Dagmar Freudenberg vom Deutschen Juristinnenbund (djb). Harald Dreßing vom Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) sagte: "Wichtig ist, dass Staatsanwälte und Richter die neuen Regelungen in der Praxis auch konsequent anwenden."