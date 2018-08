Karlsruhe Geldautomaten in drei Bundesländern gesprengt: Festnahmen

Mainz/Amsterdam. Im Fall der vier Tatverdächtigen, die am Dienstag in den Niederlanden festgenommen wurden, sind Geldautomaten-Sprengungen im vergangenen Jahr in Mainz Ausgangspunkt der Ermittlungen gewesen. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz am Mittwoch auf Nachfrage mit. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Die Tatverdächtigen sollen an einer Reihe von Sprengungen von Geldautomaten in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg beteiligt gewesen sein. Beamte der Kriminaldirektion Mainz hätten bei den Ermittlungen eng mit den niederländischen Kollegen und Europol zusammengearbeitet, so das LKA. Für welche Taten die festgenommenen Männer genau verantwortlich sein sollen und ob auch die Fälle in Mainz tatsächlich auf ihr Konto gehen, werde jetzt ermittelt, erklärte eine Sprecherin.