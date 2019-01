Karlsruhe Jäger erschießt versehentlich eigene Tochter

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben ein tragisches Bild: Die 19-jährige Tochter des Jägers wurde von einem Schuss aus der geladenen Bockbuchsflinte getroffen, kurz bevor der Jäger zur Jagd aufbrechen wollte. Die junge Frau wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, in dem sie aber kurz darauf verstab. Der 56-Jährige war legal im Besitz der Langwaffe. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung dauern an.