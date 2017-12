Karlsruhe Karlsruher Glockenguss für ökumenische Kampagne am Freitag

Karlsruhe.

Nach dem abgebrochenen Guss zum Start der ökumenischen Kampagne "Hörst du nicht die Glocken" wird die Aktion nun an diesem Freitag (15.00 Uhr) in Karlsruhe nachgeholt. Wie der Evangelische Oberkirchenrat Karlsruhe am Montag mitteilte, findet der Guss in der Glockengießerei Bachert Karlsruhe statt - und nicht mehr vor großem Publikum vor dem Schloss. Der von rund 1000 Menschen verfolgte öffentliche Glockenguss war am 1. Dezember abgebrochen worden, weil der Ofen nicht heiß genug wurde.