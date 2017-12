Karlsruhe Karlsruher Glockenguss im zweiten Anlauf erfolgreich

Karlsruhe.

Im zweiten Anlauf ist in Karlsruhe eine Glocke zum Start der ökumenischen Kampagne "Hörst du nicht die Glocken" erfolgreich gegossen worden. "Alles ist gut gegangen", sagte der Chef der Glockengießerei Bachert, Albert Bachert, am Freitag. Eigentlich sollte die Glocke für ein von der evangelischen und katholischen Kirche gemeinsam in Mannheim genutztes Gotteshaus bei einer öffentlichen Veranstaltung vor dem Karlsruher Schloss gegossen werden. Die Aktion am 1. Dezember musste jedoch abgebrochen werden, weil der Ofen nicht heiß genug wurde.