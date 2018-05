Karlsruhe.

Die Polizei in Karlsruhe hat am Mittwochabend eine Abifeier mit etwa 1000 Schülern beendet. Das sei nötig gewesen, weil der Rettungsdienst nicht mit der Versorgung von Betrunkenen nachgekommen sei, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Demnach treffen sich Gymnasiasten jedes Jahr nach den schriftlichen Abiturprüfungen für eine Feier im Schlosspark. Den Angaben zufolge verlief die Räumung des Geländes friedlich. Es seien elf Platzverweise ausgesprochen worden. Der SWR hatte zuerst über die Räumung berichtet.