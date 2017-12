Karlsruhe/Ravensburg Verfassungsbeschwerde von EnBW-Gesellschafter OEW

Karlsruhe/Ravensburg.

Die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) ziehen wegen eines Gesetzes vor das Bundesverfassungsgericht, das die Haftung von Atom-Altlasten regelt. Das Unternehmen sieht in dem Gesetz zum Atom-Ausstieg nach eigenen Angaben eine rechtsstaatswidrige Ausweitung der Haftung für Abbau- und Entsorgungskosten auf Gesellschafter, die bislang nicht in der Pflicht standen. Der Zweckverband besteht aus neun Landkreisen und hält 46,75 Prozent der Anteile am Energiekonzern EnBW.