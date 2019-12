Karlsruhe/Stuttgart Go Ahead muss umplanen: Einschränkungen wegen Baustelle

Stuttgart.

Die monatelange Sanierung der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Mannheim hat auch Folgen für die Pendler zwischen Karlsruhe und der Landeshauptstadt. Durchgehende Züge könne Go Ahead auf der Stecke zwischen April und Oktober des kommenden Jahres nicht mehr anbieten, teilte das Verkehrsunternehmen am Donnerstag mit. Während der IRE zwischen Aalen und Stuttgart auch weiterhin durchfahren solle, müssten Passagiere aus der oder in die badische Fächerstadt umsteigen, sagte ein Go-​Ahead-​Sprecher. Unklar sei allerdings noch, an welchem Bahnhof die Züge gewechselt werden müssten.