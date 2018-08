Karlsruhe UN-Mitarbeiter entführt: Flüchtling droht härtere Strafe

Karlsruhe. In einem Prozess in Stuttgart um die Entführung eines kanadischen UN-Mitarbeiters in Syrien muss das Strafmaß neu verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob am Donnerstag das Urteil gegen einen daran beteiligten syrischen Flüchtling in diesem Punkt auf. Damit hatte die Revision der Bundesanwaltschaft Erfolg. Sie will, dass der Mann nicht nur wegen Beihilfe, sondern als unmittelbarer Täter und Mittäter verurteilt wird. (Az. 3 StR 149/18)