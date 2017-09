Karlsruhe Wohl keine massenhafte Ausbreitung der Tigermücke

Karlsruhe.

Die Tigermücke scheint sich nach erster vorsichtiger Einschätzung noch nicht massenhaft in Karlsruhe ausgebreitet zu haben. Es seien zwar Larven und Puppen gefunden worden, aber keine flugfähigen Tiere. "Die Verbreitung hält sich wohl in Grenzen", sagte Artur Jöst von der kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) der Deutschen Presse-Agentur. Für eine Entwarnung sei es dennoch zu früh: Bei herbstlichen Temperaturen fliegen Mücken nicht. Auch habe man zunächst nur das Industriegebiet und dessen Randgebiete untersuchen können, in dem Ende August die Asiatische Tigermücke erstmals in Karlsruhe nachgewiesen wurde.