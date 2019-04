Peta-Award Berglen als katzenfreundlichste Gemeinde ausgezeichnet

Kaum beschlossen und noch nicht mal in Kraft, schon gibt es den ersten Preis für die Berglener „Katzenschutzverordnung“. Die Tierrechtsorganisation Peta zeichnet die Gemeinde Berglen mit einer Urkunde dafür aus, dass sie als erste Kommune in Baden-Württemberg eine Kastrationspflicht für wildlebende Katzen einführt. Um das Katzenleid in möglichst vielen Städten und Gemeinde zu verringern, fordert die Organisation in einer Pressemitteilung zu dieser Auszeichnung weitere Kommunen auf, diesem Beispiel zu folgen. In dieser wird darauf hingewiesen, dass Katzen domestizierte Tiere seien, die nicht für ein Leben in der Natur gemacht sind: „Ohne menschliche Fürsorge sterben sie aufgrund von Krankheiten oder Unfällen häufig frühzeitig und qualvoll. Diesem Leiden muss endlich ein Ende gesetzt werden“, so Jana Hoger, Fachreferentin bei Peta, ,„eine flächendeckende Kastrationspflicht für alle Freigängerkatzen ist die einzige nachhaltige Lösung gegen die Katzenüberpopulation.“

Darum geht es in der Verordnung

Zwei Millionen Katzen deutschlandweit leben laut Schätzungen auf der Straße, oft nicht geimpft, häufig krank, abgemagert, vermehren sich aber nichtsdestoweniger ungehemmt. Die Verordnung ermöglicht künftig grundsätzlich, dass, wenn eine freilaufende, unkastrierte Katze ohne Registrierung entdeckt und der Halter nicht innerhalb von zwei Tagen ermittelt wird, die Katze von einem Tierarzt kastriert werden kann. Wobei bei einem Kater dafür jeweils rund 90 Euro Kosten anfallen, bei einer Kätzin etwa 120 Euro. Diese übernimmt vorerst der Tierschutzverein. Der deutsche Tierschutzbund gibt eine pauschale Beihilfe von bis zu 1500 Euro im Jahr.