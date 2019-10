Kaufkraft im Rems-Murr-Kreis Korber geben am meisten aus - aber nicht in Korb

Nicht einmal jeder dritte Euro bleibt am Ort. Die Korber kaufen lieber anderswo ein. Zum Beispiel in Stuttgart, Backnang, Waiblingen – oder Schorndorf. Die Daimlerstadt mit ihrem regen Einzelhandel ist ein Einkaufsmagnet. Die IHK Region Stuttgart hat Kaufkraft, Umsatz und Zentralität in den Städten und Gemeinden untersucht. Diese Region zählt zu den kaufkräftigsten Gegenden in ganz Deutschland – Platz 4. Beim Umsatz des stationären Einzelhandels landet die Region sogar auf dem dritten Platz. Mit einer Kaufkraft von 8423 Euro pro Einwohner und Jahr sind die Korber nicht nur im Rems-Murr-Kreis an der Spitze, sondern zählen auch in der Region zu den konsumfreudigsten. Übertroffen werden die Korber nur von den Gerlingern (9303 Euro) und Schwieberdingern (8679 Euro) im Landkreis Ludwigsburg oder den Bürgern in Leinfelden-Echterdingen (8395 Euro).

Wo fließt das viele Geld der Korber Konsumenten eigentlich hin?

Doch eine hohe Kaufkraft in einer Stadt oder Gemeinde sagt nichts darüber aus, ob der Einzelhandel floriert, wie das Beispiel Korb zeigt. Die Einwohner geben nur 2555 Euro am Ort aus. Die Korber Händler teilen das Schicksal mit ihren Kollegen in Remshalden, wo die Bürger mit einer Kaufkraft von 7982 Euro zwar gut betucht sind, aber in deren Ladenkassen nur 2649 Euro landen. Auch aus Kernen fließt viel von der Kaufkraft (7839 Euro) ab (Einzelhandelsumsatz pro Kopf: 2735 Euro). Der Korber Bürgermeister Jochen Müller kennt die Gründe, wieso seine Gemeinde mit ihren knapp über 10 000 Einwohnern in Sachen Kaufkraftbindung so schlecht abschneidet.