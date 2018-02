Kehl Waffenarsenal bei Zwangsräumung entdeckt

Die Gerichtsvollzieherin und das Umzugsunternehmen staunten nicht schlecht, als sie in der Wohnung des jungen Mannes ein ausgewachsenes Waffenarsenal entdeckten. Sie riefen Beamte des Polizeireviers Kehl hinzu, die dann neben ungefährlichen Munitionsteilen zumindest eine scharfe Schusswaffe, verschiedene Stichwaffen, Butterflymesser, Wurfsterne, Softairwaffen, diverse Schusswaffen ohne Prüfzeichen und Munition sicherstellten. Insgesamt waren es drei Kartons und ein Reisekoffer voll mit mehr oder weniger gefährlichem Inhalt. Erste Schätzungen ergeben, dass die Sammlung mehrere tausend Euro wert ist.

Untersuchungen stehen an

Die Ermittlungen laufen noch. Nach Angaben der Polizei kann man bisher davon ausgehen, dass die Waffen nicht zur Vorbereitung von Straftaten gedient haben sollen. Woher der 21-Jährige die Gegenstände hat, ist noch nicht bekannt und soll in weiteren Untersuchungen geklärt werden. In enger Zusammenarbeit mit der Waffenbehörde der Stadt Kehl sollen Fachkundige des Landeskriminalamtes nun zeitnah kriminaltechnische Untersuchungen an den Waffen durchführen, um zu klären ob mögliche Gefahren von den beschlagnahmten Gegenständen ausgehen und ob es sich zum Teil um scharfe Schusswaffen handelt.

Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.