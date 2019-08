Kein Halt in Schorndorf Zwei Nächte Schienenersatzverkehr bei der S2

Schorndorf.

In den Nächten vom 7./8. und 8./9. August startet und endet die S2 nicht in Schorndorf, sondern in Weiler. Das teilte der VVS am Montag mit. Zwischen Schorndorf und Weiler sollen jeweils von 22 Uhr bis Betriebsschluss Ersatzbusse fahren.