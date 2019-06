Kein Traubenzucker zum Medikament Das hält ein Waiblinger Apotheker vom BGH-Urteil

In Deutschland haben rezeptpflichtige Arzneimittel feste Preise. Daran darf sich auch durch die Hintertür nichts ändern. Noch nicht einmal kleine Geschenke im Cent-Bereich dürfen mit in die Tüte, hat jüngst der Bundesgerichtshof entschieden. Übertrieben? Kleinlich? Und geht das Urteil nicht zulasten der niedergelassenen Apotheker? Nein, sagt der Waiblinger Apotheker Eleftherios Vasiliadis. Durch das Grundsatzurteil werde die Arzneimittelpreisverordnung bestätigt, was einen Preiskampf zwischen den Apotheken verhindere und am Ende den Kunden zugutekomme.

Zahl der Apotheken im Land ging um acht Prozent zurück

„Fixpreise für verschreibungspflichtige Medikamente finde ich richtig“, sagt er. Nur so könnten die Kunden sicher sein, dass sie bei Engpässen oder Notfällen nicht plötzlich höhere Preise zahlen müssen. „Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Notdienst und der verlangt plötzlich eine Riesensumme für ein Medikament, das Sie dringend brauchen“, sagt der Apotheker. Auf der anderen Seite schütze es die Apotheken vor einem ruinösen Wettbewerb, und das, meint Eleftherios Vasiliadis, sei dringend nötig. „Die Apotheken werden immer weniger“, stellt er fest. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Apotheken im Land um acht Prozent zurückgegangen. Manche Apotheker, die in den Ruhestand gehen, fänden keine Nachfolger mehr, weil das Apothekerdasein längst nicht mehr so lukrativ sei wie früher.

Das Apothekensterben merken die Kunden auch in Waiblingen. Dort machten in den vergangenen Jahren die Linden-Apotheke am Bahnhof, die Rathaus-Apotheke und die Apotheke am Marktplatz dicht. Und nicht überall können die Menschen so einfach auf andere Apotheken ausweichen wie in Waiblingen.