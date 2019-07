Keine 0815-Diva Joss Stone beim 11. Winterbacher Zeltspektakel

Die Frau ist natürlich eine Erscheinung, wie sie da so steht, gertenschlank im bodenlangen Kleid, das Engelshaar durchgleist vom Licht. Wenn sie, die Arme ausgebreitet, über die Bühne kreiselt, verströmt sie die Anmut eines Schmetterlings im Blumengarten. Stimmlich ist sie mit allen Wassern gewaschen, das ganze Vokabular glamourösen Soulgesangs kann sie durchdeklinieren, vom Hauchen bis zum Aufdonnern, von der lasziven Rauchkehle bis zum Sehnsuchtsschmelz, vom schwelgerisch das Ende eines Melodiebogens auskostenden „Mmmm“ bis zur Ad-Libitum-Improvisation voller Leidenschaftskoloraturen. Allen Soul-Konventionen souverän gerecht wird auch Joss Stones geschmeidige Band, sie musiziert samtig oder zupackend, beherrscht den lässigen Wiegegroove wie die dramatische Gipfelpassage, die Orgel röhrt, gluckst, wispert, die Gitarre gibt perlende Licks dazu oder funky Geraspel. Alles gut.

Und doch könnte das auf Dauer etwas glatt wirken. Was den Abend davor bewahrt, in professionelle Beliebigkeit hinüberzugleiten, ist die charmante Kauzigkeit, die ulkige Verstrahltheit dieser britischen Teetrinkerin, die immer wieder kichert, als schwebe sie gerade auf den Schwingen der Musik zum Natural High. Mit einer Stimme, so hauchzart ergriffen, als wolle sie bei der Grammy-Verleihung „Ma, Pa and God“ danken, hebt sie an zu einer Ansage – und verkündet erdig: Weil man sich nicht aussuchen kann, in wen man sich verliebt, gerät man manchmal an einen „Pain in the Ass“.

Barfuß für Tierrechte, Kopf-Kloppe bei Aretha und ein Auftritt in Syrien

Eine stromlinienförmige Showbiz-Dame? Sicher nicht. Im März spielte sie in Nordsyrien: Sie reiste mit ihrer Band konspirativ über die Grenze und gab, beschützt von kurdischen Militärs, ein Konzert vor 70 Leuten. Stone, die sagt, sie habe noch nie in ihrem Leben Fleisch gegessen, ist Tierrechtsaktivistin, für eine Plakatkampagne von Peta ließ sie sich als trauriges Krokodil ablichten, bekleidet nur mit Körperfarbe, zum Protest gegen Fummel aus exotischem Leder. In Winterbach tritt sie, wie meist, barfuß auf – in hohen Schuhen, hat sie mal gesagt, falle sie bloß um. Und dass hinter ihrer Neigung zum klassischen Soul der 60er und 70er Jahre kein Marketingkalkül steckt, sondern wahre Liebe, lässt ein schönes Video im Internet ahnen: Bei einem Aretha-Franklin-Tribute sang sie sich vor der in der Loge thronenden Meisterin die Seele aus dem Leib und schlug sich dabei mit dem Handballen gegen die Stirn, als wolle sie sich Mut zukloppen: Mensch, Mädchen, streng dich an, da sitzt Aretha!