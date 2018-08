Keine optische Täuschung Museumsbesucher fällt in Loch-Kunstwerk in Porto

Bei "Descent into Limbo" (dt.: Abstieg in den Limbus) des britischen Künstlers Anish Kapoor handelt es sich um einen etwa sechs Meter großen, begehbaren Wüfel, in dessen Mitte sich ein Loch befindet. Am Rand des Lochs ist der Boden mit schwarzer Farbe bemalt, weshalb der Besucher es scheinbar für eine optische Täuschung hielt.

Der Künstler selbst möchte sein Kunstwerk auf seiner Website als "Raum voller Dunkelheit", nicht als "Loch im Boden" verstanden wissen. "Descent into Limbo" war in Deutschland bereits 1992 auf der Documenta in Kassel zu bestaunen. Hineingefallen ist damals offenbar niemand.

Berichten der Tagesschau zufolge ist das Ganze glücklich ausgegangen: Nach einem Aufenthalt im Krankenhaus scheint der Mann bereits wieder entlassen worden zu sein. Das Kunstwerk bleibt vorübergehend geschlossen.