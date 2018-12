Keine weißen Weihnachten? Es wird mild und nass in Baden-Württemberg

Stuttgart.

In den nächsten Tagen wird das Wetter in Baden-Württemberg allmählich milder - durch starken Wind und Regenschauer bleibt es aber unangenehm. Stellenweise müsse noch mit etwas Glätte auf den Straßen gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Mittwoch mit. In den kommenden Tagen soll es demnach auch im Flachland sehr windig werden. Im Bergland kann es auch zu Sturmböen kommen.