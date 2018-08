Kernen 11. Todestag: Gedenken an Yvan Schneider

Kernen.

Es ist der 11. Todestag Yvan Schneiders, der 2007 grausam ermordet worden ist. Die Handballer des TV Stetten und Roland Kießling, Theologe und enger Freund der Familie, haben eine Gedenkfeier organisiert und laden dazu ein. Um 19 Uhr an diesem Dienstag, 21. August, geht es zu Fuß von der Rumold-Realschule los zu den Streuobstwiesen nahe der ehemaligen Villa Rustica in Rommelshausen. Dort wird es drei musikalische Darbietungen geben und Wortbeiträge. Am Ende möchte Roland Kießling jedem Teilnehmenden einen geschlossenen Umschlag überreichen (zum Zeichen, dass man sie erst zu Hause öffnen soll), mit einer Geschichte von Guy de Maupassant. „Sie ist so erschütternd, dass man sie am besten allein im stillen Kämmerlein lesen sollte“, sagt Kießling. „Letztlich müssen wir, die Freunde von Yvan Schneider, uns alle die Frage stellen, in welcher Weise wir es bewerkstelligen wollen, dass Yvan nicht umsonst gestorben sein soll.“