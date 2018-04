Kernen 150 Jahre Feuerwehr und die Yburg leuchtet rot

Die Stettener Feuerwehr wird dieses 150 Jahre alt und ist moderner denn je. An diesem Wochende ( 21. und 22. April) wird an der Yburg gefeiert. Samstagabend, es war voll, voll, voll, wurde die Ruine rot angestrahlt und erhielt zwei Blaulichter obendrauf - wie ein Feuerwehrauto eben. NANU-Traumtheater zeigten dann noch kurz vor 22 Uhr eine Feuershow. Am Sonntag gehts dann mit dem Sicherheitstag weiter. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.