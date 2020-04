Kernen.

Am Dienstagabend (28.4.) gegen 19.15 Uhr fuhr eine 33-jährige Radlerin auf dem Fahrradweg neben der K1857 von Stetten kommend in Richtung Rommelshausen. Auf der Höhe des Weinguts Konzmann kam sie aus bislang ungeklärter Ursache vom Radweg ab. Sie fuhr zunächst auf den Grünstreifen und geriet anschließend auf die Fahrbahn. Eine entgegenkommende 20-jährige Fiat-Fahrerin bremste voll, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Radlerin prallte auf die Motorhaube des Fiats. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die K1857 blieb bis 20.08 Uhr voll gesperrt.