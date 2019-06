Kernen Ab jetzt keine Post mehr in Stetten

„Irgendwann ist Schluss“, sagt Irmgard Möhlmann. Sie steht hinter der gelben Theke in der Ecke ihres Gardinenladens in der Hindenburgstraße. Zum letzten Mal gibt sie Briefmarken aus, nimmt Retouren an und sucht Päckchen aus dem Lager. Lange habe sie versucht, mit der Deutschen Post zu verhandeln, damit es weiterhin eine Poststelle in Stetten geben wird. Jedoch ohne Erfolg: Nach viereinhalb Jahren beendet Möhlmann die Zusammenarbeit. „Mir tut’s sehr leid für die Stettener Bürger“, sagt sie. Doch: „Fast alle haben mich verstanden.“ In den vergangenen Tagen seien viele Kunden in das Gardinengeschäft gekommen, haben ihr die Hand gegeben und sich bei ihr bedankt. Diese müssen sich nun auf den Weg nach Endersbach oder Rommelshausen machen, um Pakete abzugeben.

Die Post hatte ein halbes Jahr Zeit, um einen neuen Standort zu finden

„Die Post hatte jetzt ein halbes Jahr Zeit“, sagt Möhlmann. Sie wundert sich, dass in dieser Zeit keine Möglichkeit für eine neue Poststelle in Stetten gefunden wurde. „Ich bin schon ein bisschen enttäuscht von der Post.“ Ende November letzten Jahres hat Möhlmann gekündigt. Danach stand sie bis vor kurzem in Verhandlungen. Ihre Idee: Die Post könne in ein Ladenlokal in der Langen Straße einziehen, das ihres Wissens nach von August an freistehen wird. Bis dahin hätte sie die Postdienstleistungen weiter in ihrem Geschäft angeboten. Hugo Gimber, Pressesprecher der Post Stuttgart, sagt: „Es wäre schön gewesen, wenn sie gesagt hätte, sie macht das jetzt noch weiter für zwei bis drei Monate, so dass wir einen nahtlosen Übergang hinbekommen hätten.“

In den Verhandlungen habe die Post aber durchblicken lassen, dass sie nicht an dem Lokal in der Langen Straße interessiert sei, berichtet Möhlmann. Es sei wohl zu groß oder zu teuer. Dadurch habe die Post ihr auch nicht sagen können, wie lange sie die Filiale übergangsweise hätte weiterführen müssen. Die 67-Jährige lehnte ab.