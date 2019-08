Kernen Aggressive Gäste sorgen für Ärger in Lokal

Kernen.

Zwei aggressive Gäste haben am Sonntagabend in einer Gastwirtschaft in der Straße Möchberg für Ärger gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, gaben die beiden Männer gegen 19.30 Uhr am Tresen des Außenbereichs ihre Bestellung auf. Bereits als der Geldschein beim Bezahlen auf die Echtheit überprüft wurde, regte sich einer der beiden auf. Als dann die bestellten Getränke nicht randvoll serviert wurden, rastete einer der beiden aus und schrie eine Bedienstete an.