Kernen Anlage für Skater und BMX-Fahrer entsteht am Ortsrand

Anders als in klassischen Skate-Parks, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Kernen, sind in einer Bowl (deutsch: Schüssel), wie sie hier gebaut wird, durchgehende Fahrten mit vielen Tricks in Folge möglich. Der Entwurf für Kernen entstand in gemeinschaftlicher Planungsarbeit von Kernener Skatern und dem Büro Elke Ukas Landschaftsarchitekten. Die circa 17 mal zehn Meter große Bowl soll sowohl Skatern als auch BMX-Fahrern Fahrspaß bieten. Die Gesamtkosten betragen inklusive Baunebenkosten rund 129 000 Euro.

Derzeit erfolgen auf dem Gelände die Erdarbeiten, außerdem wird die Entwässerung angepasst und der Lärmschutzwall aufgeschüttet. In einem weiteren Schritt werden dann die Betonelemente der Bowl hergestellt und montiert. Zum Abschluss erfolgt der Einbau der Hindernisse. „Geplant ist, dass die Skateranlage, je nach Witterung, zwischen Januar bis März 2020 fertiggestellt ist“, wird Tiefbauamtsleiter Ralf Bulling in der Mitteilung zitiert. Der parallel entstehende Lärmschutzwall wird 2,35 Meter hoch sein. Die Kosten belaufen sich auf 45 000 Euro. Die BMX-Bahn, die in direkter Nachbarschaft der Skate-Bowl entstehen wird, soll im April 2020 fertig werden.