Kernen Anwohner ärgern sich über geparkten Bus

Für sie ist der Bus aber nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt: „Insgesamt ist die Parksituation an der Stelle unbefriedigend. Auf beiden Seiten parken Feuerwehrautos, Wohnmobile und Lkw und verengen die an sich breite Straße so, dass nur ein Fahrzeug passieren kann.“ Anfang März hat Diane Rieger deshalb eine E-Mail an die Gemeinde Kernen geschrieben und von der gefährlichen Stelle berichtet – bis jetzt habe sie darauf noch keine Antwort bekommen. Sie ist enttäuscht, weil die Gemeinde sich gar nicht für ihr Anliegen zu interessieren scheint: „Die Situation erscheint auch deshalb grotesk, da am anderen Ende des Wegs für eine Fußgängerampel gekämpft wird, um den Weg sicher zu machen.“

Der Stein des Anstoßes ist ein roter Linienbus der Firma Dannenmann. Geschäftsführer Markus Dannenmann weiß, dass der zuständige Busfahrer, der ebenfalls in Stetten ansässig ist, den Bus öfters mit nach Hause nimmt. „Wo er ihn aber genau parkt, weiß ich nicht“, so Dannenmann. Er gehe aber davon aus, dass sich sein Mitarbeiter an die Vorschriften halte und den Bus ordnungsgemäß abstelle. Die Corona-Pandemie bringt auch für das Busunternehmen neue Schwierigkeiten mit sich: „Wir arbeiten mit reduzierten Ersatzfahrplänen, die stillgelegten Busse müssen alle auf einem eingezäunten Gelände abgestellt werden“, erklärt der Geschäftsführer. Der Platz ist knapp. Dennoch sei der Busfahrer aus Stetten momentan der einzige, der den Bus regelmäßig bei sich zu Hause parkt.

Die besagte Stelle befindet sich am Ortsrand von Stetten. Der Wanderweg bildet mit dem Bühläckerstraße auf dieser Straßenseite keine klassische Kreuzung, vielmehr wird der Übergang durch einen abgesenkten Bordstein markiert.

Grundsätzlich nicht falsch geparkt

Eine Anfrage beim Ordnungsamt in Kernen soll Aufschluss darüber geben, ob der Bus hier überhaupt parken darf. Amtsleiterin Marianne Rapp wundert sich, warum Riegers E-Mail nicht bei ihr angekommen ist, sie sei wohl leider irgendwo untergegangen. „Das ist schade, sonst hätten wir bereits reagiert“, versichert sie. Dafür schickt Rapp jetzt direkt jemanden los, der sich die Sachlage vor Ort einmal genauer ansieht.

Das Ergebnis: Der Bus parkt dort grundsätzlich nicht falsch: „Nach Paragraf zwölf der Straßenverkehrs-Ordnung dürfen Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen innerhalb geschlossener Ortschaften unter anderem in reinen und allgemeinen Wohngebieten in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen nicht regelmäßig geparkt werden. Der betreffende Bereich liegt jedoch nicht in einem solchen Wohngebiet, sondern im sogenannten Außenbereich“, erklärt Rapp. „Zu beachten ist allerdings der abgesenkte Bordstein, vor diesem darf nicht geparkt werden.“

Sie hält Rücksprache mit dem zuständigen Vollzugsdienst, dieser bestätigt: Deswegen gab es schon mal ein Knöllchen. „Wir beziehen die Stelle in nächster Zeit engmaschiger in die Kontrollen ein“, verspricht die Amtsleiterin.

Denn auch wenn in diesem Fall kein konkreter Verstoß vorliegt, kann sie Diane Riegers Sorgen gut verstehen: „Wenn Fußgängern eine Querung an dieser Stelle schwierig scheint, prüfen wir die Situation gerne vor Ort und sehen, ob und welche Verbesserungsmöglichkeiten in Betracht kommen.“