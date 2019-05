Kernen Badeunfall im Römerbad

Kernen.

Ein Senior musste am Donnerstag(23.05.) im Römerbad in Rommelshausen wiederbelebt werden. Er war laut einer Sprecherin im tiefen Becken untergegangen – wohl wegen eines medizinischen Notfalls. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Einsatzort gebracht, weil dies laut Rotem Kreuz in diesem Fall der schnellste Weg war.