Kernen Bürgerbeteiligung: Hangweide nicht zubauen

Das Engagement des Vereins in der Handweide erklärte sie damit, dass sie ihn als Brücke zwischen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Kernens sehe. Für die Entwicklung der Hangweide hätten sich Gemeinde Kernen, Kreisbau und Kommunalentwicklung (KE) zusammengefunden; zwei der drei Partner wollten mit dem Projekt Geld verdienen, für die Gemeinde müsste es wenigstens kostenneutral ausgehen. Somit hätten bei ihnen wirtschaftliche Interessen Priorität. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung seien die Kernerinnen und Kerner aufgerufen, mitzuentscheiden, wie sich der Ort in Zukunft entwickle: „Wir haben keinen Einfluss darauf, dass die Menschen weiterhin in den Großraum Stuttgart ziehen, aber die Bürger sollten mitgestalten, wie sich unsere Dörfer entwickeln, damit sie trotz des Zuzugs Heimat bleiben, Integration und Lebensqualität für alle ihre Bewohnerinnen und Bewohner und sogar darüber hinaus bieten.“

Den Abend eröffnet hatten die Vertreter der Bürgerbeteiligung zur Hangweide, Isa Hasselt und Ulrich Lang. Sie erinnerten zunächst an die nach drei Workshops am 19. Juni 2018 von Konrad Hummel und Lena Hummel der Gemeinde übergebenen „Leitgedanken“ der Bürgerbeteiligung. In denen wurde für die Hangweide ein sozial gemischtes, urbanes, dichtes Wohngebiet mit guter Infrastruktur gefordert – ein lebenswertes Quartier zum Wohnen und Arbeiten unter Berücksichtigung neuer Wohnformen für Menschen, die so autofrei wie möglich leben wollten und die sich freiwillig um Inklusion und Toleranz bemühten. Dazu gehört ein behutsamer Umgang mit dem Baumbestand und die Einbindung des Beibachs unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes.

Mehrstöckig, aber nicht hoch, dabei Frei- und Baumbestände erhalten

Unter Punkt sechs der Leitgedanken sei explizit aufgeführt, die Wohnstruktur solle eher mehrstöckig, aber nicht hoch sein, dabei auch Frei- und Baumbestände erhalten und „grüne Architektur“ berücksichtigen. Ausführlich schilderten sie dann die Eindrücke und Einsichten in innovative Wohnquartiere und -konzepte, die sie als Teilnehmer an der Gemeinderatsexkursion am 24. und 25. April in den Zürcher Quartieren „Zwicky Süd“ und „Hunziker-Areal“ sowie im Freiburger „Vauban-Quartier“ gewonnen hatten.