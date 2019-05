Kernen.

Als eine "fein abgeschmeckte Mischung aus ein bisschen Classic, ein wenig Rock und einer ordentlichen Prise Pop" hatte der Musikverein Rommelshausen sein Open-air-Konzert angekündigt. Am Mittwochabend (29.05.) bewies der Verein eindrucksvoll, dass er wie versprochen "zu mehr bereit ist als nur traditionelle Blasmusik mit Marsch und Polka zu spielen." Ort des Geschehens war aus Rücksicht auf Anwohner das Gewerbegebiet an der Willy-Rüsch-Straße in Rommelshausen. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.