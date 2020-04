Kernen Corona bremst Millionenprojekt Hangweide aus

Dann stoppte das Coronavirus abrupt den vorgesehenen Zeitplan. Nicht nur der 2. Bürger-Planer-Dialog auf der Hangweide am 17. März wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt, sondern ebenso die Exkursion am 21. März. Unter der Zielrichtung, die Teilnehmer im Wettbewerb zu halten, haben sich die Projektpartner für die Streckung des Wettbewerbsverfahrens um drei bis vier Monate entschieden. Das heißt in der Folge, dass die für den 25. Mai 2020 geplante Podiumsdiskussion sowie auch der für Juli geplante Hangweide-Tag vorerst ebenfalls nicht stattfinden können.