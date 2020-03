Kernen Coronavirus: Feuerwehr soll einsatzfähig bleiben

„Nach intensiven Gesprächen mit den übergeordneten Behörden sowie in Abstimmung mit dem Landesfeuerwehrarzt“ hätten sie sich zu diesem Schritt entschlossen. In der Pressemitteilung heißt es: „Grund ist weniger die Ansteckungsgefahr bei der Veranstaltung selbst. Die Absage dient in erster Linie der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr. So könnte es theoretisch sein, dass ein nicht wissentlich infiziertes Feuerwehrmitglied oder jemand, der auch nur Kontakt zu einem Infizierten hatte und dies womöglich am 14. März gar nicht wusste, an der Versammlung teilnimmt. In diesem Fall kann es passieren, dass alle Teilnehmer der Versammlung zu einem späteren Zeitpunkt unter Quarantäne genommen werden müssten.“ Das sei zwar „sehr unwahrscheinlich“, schreiben die beiden, es bleibe aber „ein gewisses Restrisiko, für das Feuerwehrkommandant und Bürgermeister schlussendlich die Verantwortung tragen“. Als neuer Termin für die Versammlung wird der 25. April genannt.

Nur der Gemeinderat tagt noch