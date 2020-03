Kernen Coronavirus: Schule wird früher geschlossen

Grund für die vorzeitige Schließung ist, dass ein Schüler oder eine Schülerin direkten Kontakt mit der infizierten Person hatte. Es handelt sich bei der Schulschließung laut Paulowitsch um „eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme“.

Ausdrücklich nicht betroffen sind die anderen Schulen in Kernen: Sowohl die Haldenschule als auch die Rumold-Realschule in Rommelshausen haben an diesem Montag noch regulär geöffnet. Bei vielen Eltern hatte nach der Nachricht von der Schließung der Karl-Mauch-Schule Verunsicherung darüber geherrscht, ob sie ihre Kinder noch zur Schule schicken sollten.

Krisenmanagement in Kernen: Im Rathaus „laufen die Drähte heiß“

Unter dem Hashtag #Kernenhältzusammen gewährte der Bürgermeister den Stettenern und Rommelshausenern das Wochenende über Einblicke in die Arbeit im Rathaus. „Hinter den Kulissen laufen das ganze Wochenende die Drähte heiß“, berichtete Paulowitsch. Er und weitere Mitarbeiter stünden „mit zahlreichen Akteuren wie Kirchen und Vereinen im Austausch“. Ein Sonderstab des Rathauses sei „rund um die Uhr einsatzbereit“. Neben dem Thema Kinderbetreuung werde auch darüber beratschlagt, wie die Versorgungssicherheit für ältere Menschen gewährleistet werden könne. Viele Kernener seien bereit, sich für andere einzusetzen. „Wir binden diese Initiativen derzeit zusammen, so dass wir Anfang der beginnenden Woche übersichtlich Angebote auflisten und anbieten können“, so Paulowitsch. Was den Bürgermeister aber beunruhigt: Noch immer haben seiner Einschätzung nach nicht alle den Ernst der Lage begriffen. Paulowitsch: „Wir alle können durch Rücksichtnahme und Zurückhaltung einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Eltern und Großeltern leisten.“

