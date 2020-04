Kernen Die Diakonie Stetten im Krisenmodus

Jeden Dienstag tagt hier außerdem der Krisenstab mit allen Geschäftsbereichsleitungen und dem Vorstand. An der Wand steht ein großer Bildschirm, über den Teilnehmer per Videokonferenz zugeschaltet werden können. Die Digitalisierung macht auch in der Diakonie seit wenigen Tagen große Sprünge. Hinzens Stellvertreter Dietmar Prexl sagt: „Das läuft gut. Überhaupt schweißt die Entwicklung zusammen, das merken wir an vielen Stellen. Die Krise hat so gesehen viele positive Effekte.“ Aber sie ist auch eine Belastung für alle Beteiligten: Entscheidungsträger, Mitarbeiter und Menschen mit Behinderung.

Die Mitarbeiter: Zwei Meter Abstand sind nicht drin

Die Schulen sind dicht, die Remstal-Werkstätten stehen still, sämtliche Angebote der Offenen Hilfen wurden eingestellt. Zeitgleich sind rund 200 Mitarbeiter der insgesamt rund 4000 Diakonie-Beschäftigten krank, freigestellt oder in Quarantäne. Also helfen Betreuer aus den Werkstätten jetzt unter anderem in den Wohngruppen aus und sind dort eine echte Bereicherung. Lehrerinnen überlegen sich kreative Wege, die Klienten weiter zu beschäftigen und dem Tag einen Sinn zu geben – feste Strukturen sind wichtig. „Die Mitarbeitenden sind unglaublich engagiert“, sagt Pfarrer Hinzen, obwohl die Situation für viele „enorm belastend“ sei. Denn, sagt Hinzen: „Wer am Menschen arbeitet, kann die zwei Meter nicht einhalten.“ Zum Glück setze sich allmählich die Einschätzung durch, die Pfleger und Helfer zählten zu den viel zitierten „systemrelevanten“ Berufsgruppen.

Weil es in der Diakonie bereits bestätigte Corona-Fälle in Wohngruppen gibt, die unter Quarantäne stehen, müssen die Pfleger laut Dietmar Prexl teilweise „im Vollschutz“ ihrer Arbeit nachgehen, sprich mit Mundschutz, Handschuhen, Sicherheitsanzug. Das ist zum einen „enorm anstrengend“ (Hinzen) und zum anderen sei der Verbrauch an Materialien sehr hoch, sagt Prexl. „Da müssen wir schauen, dass wir Nachschub kriegen.“ Das sei aber gar nicht so einfach, es gibt Engpässe. „Wenn das Material ausgeht, müssen wir schauen, dass wir die Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiter und Bewohner aufrechterhalten“, sagt Prexl. Deren Wohl stehe schließlich bei allen Überlegungen und Maßnahmen an oberster Stelle.

Für die Mitarbeiter ist nicht zuletzt die Ungewissheit, wie lange der Ausnahmezustand noch anhält, eine Belastung. Das Sorgentelefon, das der pfarramtliche Dienst eingerichtet hat, wird jedenfalls gut angenommen. Und auch auf eine Videobotschaft von Pfarrer Hinzen habe es positive Rückmeldungen gegeben. Er spricht den Mitarbeitern darin große Wertschätzung aus und zitiert aus der Bibel: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ Rainer Hinzen sagt: „Diesen Geist wünsche ich uns allen und ich erlebe ihn auch an vielen Stellen.“

Die Klienten: Bürger mit Rechten und Pflichten

Eine Videobotschaft hat Pfarrer Hinzen auch an die Menschen mit Behinderung gerichtet, die in den Einrichtungen arbeiten und betreut werden. Darin geht es auch darum, die Klienten von den Regeln zu überzeugen, die es neuerdings einzuhalten gilt: viel Händewaschen, keine Umarmungen mehr, nur noch zu zweit nach draußen. „Da wird manches unbequem sein oder Sie werden es vielleicht auch nicht verstehen, aber es dient alles zu Ihrem Schutz“, sagt Hinzen in die Kamera und er macht sogar vor, wie das aussieht, in die Armbeuge niesen. Auf einem Handzettel in einfacher Sprache werden die Regeln ebenfalls erklärt. „Die Arm·beuge ist die Innen·seite vom Ellen·bogen“ steht da.

Steffen Wilhelm, der Pressesprecher der Diakonie Stetten, erklärt: „Wie vor der Krise auch, ist es sehr individuell, ob Bewohner verstehen, was um sie herum passiert. Ob sie die Lage einordnen können und was von ihnen erwartet wird. Entsprechend braucht es die individuelle Begleitung nach wie vor und umso mehr.“

Die Verantwortlichen in der Diakonie stellt das mitunter vor ethische und rechtliche Probleme: Ein Mensch steht unter Quarantäne, versteht das aber nicht – soll er in sein Zimmer eingeschlossen werden? „Das sind freiheitsentziehende Maßnahmen, da brauchen wir richterliche Beschlüsse“, sagt Dietmar Prexl. Bislang hätte die Diakonie Stetten glücklichweise alternative Lösungen gefunden.

Die Krise betrifft natürlich auch die Angehörigen der Menschen mit Behinderung, die sich teilweise große Sorgen machen. Besuche sind bis auf weiteres gestrichen. Wollen Eltern ihren Sohn oder ihre Tochter, die in der Diakonie wohnt, übers Wochenende mit nach Hause nehmen, greifen bei der Rückkehr in die Wohngruppe jetzt aufwendige Sicherheitsmaßnahmen, die im Planungsstab konzipiert wurden. „Da haben wir einen Prozess gefunden, der gut funktioniert“, sagt Dietmar Prexl. Die Rückkehrer werden durch das Gesundheitszentrum geschleust – inklusive Befragung und Fiebermessen. Ist alles in Ordnung, dürfen sie zurück in die Wohngruppe.

Pfarrer Hinzen berichtet aber auch von Menschen, die fordern, ihre Angehörigen gar nicht mehr vor die Tür zu lassen. „Wir haben keine Ausgangssperre. Menschen mit Behinderung leben hier, wohnen hier und sie dürfen zu zweit in die Öffentlichkeit wie jeder andere auch. Sie haben das Recht dazu. Menschen mit Behinderung sind Bürger. Sie haben Bürgerrechte und Bürgerpflichten wie alle anderen auch. Und zu manchem, was sie machen, brauchen sie Unterstützung und Assistenz.“